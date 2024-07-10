Para Biriktirmek İyi Uyku Sağlıyor - Son Dakika
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Para Biriktirmek İyi Uyku Sağlıyor

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, düzenli para biriktirmek insanların rahat ve düzenli uyumasına yardımcı oluyor. Araştırmada, tasarruf yapmanın yaşam kalitesini artırdığı, maddi konularda daha az kaygıya neden olduğu ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağladığı belirlendi. Ayrıca, ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği ve düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı. Araştırmada, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğu da ortaya çıktı.

10.07.2024 10:51
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İngiltere'de araştırmacılar, düzenli para biriktirmenin insanların rahat ve düzenli uyumasına yardım ettiğini ortaya koydu.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezince yürütülen araştırmada, tasarruf yapmanın yaşam kalitesini artırdığı sonucuna ulaşıldı.

Tasarruf yapmanın kişilerin maddi konularda daha az kaygılı olmasına olanak sağladığı ifade edilen araştırmada, böylece bu kişilerin borç sıkıntısı yaşamadığı veya beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

Ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği bildirilen araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı.

Araştırmada, "Kenarda param var." düşüncesiyle bireylerin günlük hayatlarında daha iyimser olduğu belirtilirken, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğuna işaret edildi.

Bugünün dünyasında tasarruf yapmanın zor bir durum olduğu ifade edilen araştırmada, her 10 kişiden 6'sının para biriktirme alışkanlığına sahip olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Bristol Üniversitesi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Para Biriktirmek İyi Uyku Sağlıyor - Son Dakika

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