Paraguay'da Ueno soruşturusunda eski Devlet Başkanı Pena'nın tutuklanmasına karar verildi

Paraguay'da finansal skandal iddialarının ardından görevinden alınan eski Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılığın, Ueno Bank'ın iflası ve kapatılması sürecine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Devlet Başkanı Pena'yı, "görevi kötüye kullanma" ve "kendi çıkarına yönetim" suçlamalarıyla suçladığı bildirildi.

Devlet Başsavcılığı binasına getirilen Pena, savcıların sorularını yaklaşık 3 saat boyunca yanıtladıktan sonra yeniden askeri polis gözetimine nakledildi.

Mahkeme, eski Devlet Başkanı Pena hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Özel konutunda 6 Kasım'da gözaltına alınan Pena, evinin önünde toplanan protestocuların yarattığı güvenlik riski nedeniyle ilk geceyi Başkanlık Muhafız Alayı'nda geçirmek zorunda kalmıştı.

Bu arada savcıların talebi üzerine, Ueno Bank'ın tasfiye sürecinin başlamasının ardından 3 Kasım'da istifa eden Paraguay Merkez Bankası (BCP) eski Başkanı Carlos Carvallo da cuma gecesi yetkililere teslim oldu ve tutuklandı.

Pena görevinden azledilmişti

Senato'da yapılan oylamada Pena'nın azledilmesine 44 senatör lehte oy verdi. Pena, Haziran 2012'de eski Devlet Başkanı Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreci sonucunda görevini kaybeden ikinci devlet başkanı oldu.

"Görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca azil kararıyla suçlu bulunmasının ardından, eski devlet başkanlarına tanınan "ömür boyu senatörlük" statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını kaybetti.

Pena'ya yönelik suçlamalar

Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı belirtildi.

Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunu bu bankada tutarak imtiyaz sağlandığı ve 2023'te Carlos Carvallo'nun Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına atanmasında usulsüzlük olduğu iddiaları yer aldı.

Pena ise iddiaları reddederek, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank'a, 3 Kasım'da mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle müdahale edilmişti.

Paraguay Merkez Bankası, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.