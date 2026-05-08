Paraguay, Tayvan'a Destek Verdi

08.05.2026 21:09
Paraguay Devlet Başkanı Pena, Tayvan'ı ziyaretinde Çin'in baskılarına karşı destek sözü verdi.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Tayvan'ı ziyaretinde, Çin'in ekonomik zorlama ve baskılarına karşı ülkesinin Tayvan'ın uluslararası katılımını desteklediğini bildirdi.

CNA'nın haberine göre, Tayvan'a resmi ziyarette bulunan Pena, Ada'daki hükümetin başkanı Lai Ching-te tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından yapılan görüşmede, Pena, Çin'in Tayvan üzerindeki artan askeri ve ekonomik baskısını kınadıklarını ve Taipei hükümetinin uluslararası katılımını desteklediklerini belirtti.

Lai'nin, geçen ay Doğu Afrika ülkesi Esvatini'yi ziyaretinde karşılaştığı hava sahası engellerini hatırlatan Pena, Çin'in ekonomik zorlama yoluyla Tayvan'ın diplomatik ilişkileri olan ülkelerle temaslarını engellemeye çalıştığını savundu.

Tayvan lideri Lai de Paraguay ile 1957'den bu yana diplomatik ilişkileri olduğunu belirterek, "küresel demokratik değer zincirinin" üyeleri olarak işbirliğini güçlendirme ve birlikte ilerlemeyi sürdürme çağrısında bulundu.

Ziyarette taraflar, Paraguay'da Tayvan'ın desteğiyle yapay zeka bilgisayar merkezi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Çin'den Paraguay'a Tayvan ile ilişkileri kesme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Pena'nın ziyaretine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "tek Çin" ilkesinin uluslararası ilişkilerin temel normu ve hakim kabulü olduğunu, 183 ülkenin Çin'i tanıdığını belirterek, Paraguay'a Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Paraguay, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren Güney Amerika'daki tek, dünyadaki az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Son yıllarda bölgedeki Orta Amerika ülkeleri Honduras, Panama ve El Salvador ile Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek, tanıma ilişkisini Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmişti.

Tayvan'ı BM üyesi 11 ülke tanıyor

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren 11 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke bulunuyor. Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.

BM üyesi olmayan Vatikan da Tayvan ile diplomatik ilişkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

