Paramount, WBD'yi satın alıp Skydance çatısında birleşti, SKYD NYSE'de işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paramount, WBD'yi satın alıp Skydance çatısında birleşti, SKYD NYSE'de işlem görüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alması tamamlandı ve iki büyük medya ve eğlence şirketi Skydance çatısı altında birleşti. WBD hissedarlarına hisse başına 31,02 dolar nakit ödendi; Skydance'in B sınıfı hisseleri New York Borsası'nda SKYD koduyla işlem görmeye başladı.

NEW Paramount, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) satın alma işlemini tamamlayarak iki büyük medya ve eğlence şirketini "Skydance" adı altında birleştirdi.

Birleşik şirket Skydance Corporation'dan yapılan açıklamada, gerekli tüm düzenleyici onayların alınması ve diğer kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından söz konusu satın alma işleminin gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, birleşmeyle iki büyük film stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu, CBS ve HBO'nun yanı sıra Paramount ve WBD'nin kablo kanalları, CBS News ve CNN gibi haber kanalları ile CBS Sports ve TNT Sports gibi canlı spor içeriklerinin tek çatı altında toplandığı belirtildi.

Skydance'in sınıf B hisselerinin bugün New York Borsası'nda "SKYD" koduyla işlem görmeye başladığı kaydedilen açıklamada, WBD hisselerinin Nasdaq'taki işlemlerinin sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında WBD hissedarlarına hisse başına 31,02 dolar nakit ödeme yapıldığı belirtildi.

İki şirketin birleşmesiyle yeni nesil, küresel bir medya ve eğlence şirketi oluşturulmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, Skydance'in 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstereceği, yılda en az 30 sinema filmi yayınlayacağı ve 180'den fazla televizyon programı ve dizisine sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin platformlar genelinde 200 milyondan fazla dijital yayın abonesine ulaşacağına işaret edilerek, "Top Gun", "Harry Potter", "The White Lotus" ve "SpongeBob SquarePants" gibi önemli yapım ve markaların da şirketin portföyünde yer aldığı anımsatıldı.

Paramount ve WBD'nin dijital yayın hizmetlerinin zamanla tek bir platformda birleştirilmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, satın alma işleminin dünya genelinde yaklaşık 70 yargı bölgesindeki rekabet otoritelerinden onay aldığı bildirildi.

Birleşme sektör açısından tarihi bir gün oldu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Skydance Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison, birleşmenin sektör açısından tarihi bir gün olduğunu belirterek, iki şirketi daha güçlü bir rakip oluşturmak amacıyla bir araya getirdiklerini kaydetti.

Bu hedefin gerçeğe dönüştüğünü kaydeden Ellison, "Şimdi ise odağımızı geleceğe; yapımcıları güçlendiren, izleyicileri eğlendiren ve hissedarlara değer katan bir şirket inşa etmeye çeviriyoruz." ifadesini kullandı.

Paramount ile Warner Bros. Discovery, şubatta işletme değeri yaklaşık 110 milyar dolar olan birleşme anlaşmasına varmıştı.

Kaynak: AA
Warner BrosTelevizyonEkonomiFinansGüncelSinemaMedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:23:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Paramount, WBD'yi satın alıp Skydance çatısında birleşti, SKYD NYSE'de işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei