Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar Olimpiyat meşalesi Cannes Film Festivali'nde sergilendi - Son Dakika
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Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar Olimpiyat meşalesi Cannes Film Festivali'nde sergilendi

Fransa\'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nın açılışına kadar Olimpiyat meşalesi Cannes Film Festivali\'nde sergilendi

Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar 400'den fazla noktaya ulaşması beklenen Olimpiyat meşalesi, Cannes Film Festivali'nde Fransız sporcular tarafından kırmızı halıda sergilendi. Meşale, asırlık yelkenli Belem ile Yunanistan'dan hareket ederek Fransa'nın çeşitli noktalarına taşınacak.

22.05.2024 02:29
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Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar 400'den fazla noktaya ulaşması beklenen Olimpiyat meşalesinin yolculuğu Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında devam etti.

Fransa'da 77. Cannes Film Festivali'nde "Marcello Mio" filminin gösterimi öncesinde Fransız sporculardan oluşan delegasyon Olimpiyat meşalesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Fransız sporcular Arnaud Assoumani, Alexis Hanquinquant, Nelia Barbosa ve Marie Patouillet kırmızı halıda yürürken meşaleyi ellerinde tuttu.

Eski sporcular Marie-Jose Perec ve İliana Rupert de Olimpiyat meşalesini festivalde taşıyanlar arasında yer aldı.

Fransız heyete, 2024 Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet ve eski sporcu Thierry Rey de eşlik etti.

Yunanistan'dan hareket eden Olimpiyat meşalesi, asırlık yelkenli Belem ile 8 Mayıs'ta Fransa'nın Akdeniz kenti Marsilya'ya ulaşmıştı.

Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400 farklı noktaya taşınacak.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Yunanistan, Fransa, Paris, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar Olimpiyat meşalesi Cannes Film Festivali'nde sergilendi - Son Dakika
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