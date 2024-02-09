Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eyfel Kulesi'nden alınan demir parçası madalyaların ortasında yer alacak - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eyfel Kulesi'nden alınan demir parçası madalyaların ortasında yer alacak

Paris 2024 Olimpiyatları\'nda Eyfel Kulesi\'nden alınan demir parçası madalyaların ortasında yer alacak

2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda verilecek madalyaların ortasında Eyfel Kulesi'nden alınan altıgen şeklindeki bir demir parçası yer alacak. Madalyaların benzersiz ve özel olmaları için bu şekilde tasarlandığı belirtilirken, tasarım Fransız mücevher firması Chaumet tarafından hazırlandı. Madalya tasarımı sürecinde Sporcular Komisyonu ile Chaumet firmasının uzman ekipleri bir araya getirildi.

09.02.2024 16:38
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PARİS, 9 Şubat (Xinhua) -- 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda verilecek madalyaların ortasında Eyfel Kulesi'nden alınan altıgen şeklindeki bir demir parçası yer alacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet Perşembe günü yaptığı açıklamada madalyaların benzersiz ve özel olmaları için bu şekilde tasarlandığını söyledi.

Tasarım Fransız mücevher firması Chaumet tarafından hazırlandı.

Organizatörler, madalya tasarımını oluşturmak için Sporcular Komisyonu ile Chaumet firmasının uzman ekiplerini bir araya getirdi.

Organizatörler, sporcuların hayal ettiği nesnenin onlarla birlikte hayal edilerek gerçekten onlar için yapıldığından emin olmak istedikleri için madalya tasarımı sürecinde Sporcular Komisyonu ile Chaumet firmasının uzman ekiplerini bir araya getirdi.

Paris Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında, Paris Paralimpik Oyunları ise 28 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Xinhua

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