Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Rekor Sayıda Sporcuyla Yarışacak - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Rekor Sayıda Sporcuyla Yarışacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 94 sporcuyla 15 branşta madalya için mücadele edecek. Kadın sporcu sayısı erkeklerden daha fazla olacak.

27.08.2024 09:59
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(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları yarın açılış töreniyle başlıyor. Türkiye daha önce 7 kez katıldığı Paralimpik Oyunları'na bu yıl rekor sayıda sporcuyla gidiyor. Paris'te 48 kadın, 46 erkek olmak üzere 94 para atlet 15 branşta madalya için yarışacak.

Paris 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye'den 94 sporcu mücadele edecek. Türkiye, Paralimpik Oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek bir sporcuyla katıldı. Atlanta 1996'da yer alamayan Türkiye, Sydney 2000'de bir, Atina 2004'te sekiz, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 sporcuyla oyunlarda yer aldı.

Para atletler 15 branşta mücadele edecek, kadın sporcu sayısı daha fazla

Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek. Atıcılık, eskrim, halter, kürek, golbol, futbol, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak.

Geçen Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi Paralimpik Oyunları'nda da kadın sporcu sayısı erkeklerden daha fazla. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek. 65 fiziksel engelli, 21 görme engelli ve 8 zihinsel engelli sporcu, Paris 2024 için vize aldı.

İlk madalya Atina 2004'te, madalya sayısı her geçen yıl artıyor

Paralimpik Oyunları'na ilk olarak 1992'de katılan Türkiye'yi yüzücü Mehmet Gürkan temsil etmişti. Türkiye, 2000 yılından itibaren Paralimpik Oyunları'na katılan sporcu sayısını ve madalyalarını arttırıyor. Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyayı Atina 2004'te atıcılıkta Muharrem Korhan Yamaç getirdi.

Türkiye en başarılı oyunlarını Rio 2016'da geçirirken, en fazla madalyayı Tokyo 2020'de aldı. Milli sporcular Rio'da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye, Tokyo'da 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Milli para atletler, masa tenisinde 10, judoda 6, atıcılık, halter ve okçulukta 5'er, golbolde 3, taekwondoda 2, atletizm ve yüzmede 1'er madalya kazanarak Paralimpik Oyunları'nda toplamda 9 branşta 38 madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Rekor Sayıda Sporcuyla Yarışacak - Son Dakika
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