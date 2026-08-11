Paris Havalimanı Yakınında Yangın

Fransa'daki Paris Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında bir depoda yangın çıktığı bildirildi.

Öğle saatlerinde Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na 15 kilometre uzaktaki Louvres kentinde bir depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle gökyüzünde devasa kara duman bulutu oluştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yangına müdahale etmek için olay yerine yaklaşık 110 itfaiye eri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle havalimanındaki iki iniş pisti tedbiren kapatıldı.

Ayrıca, Paris'i civar kentlere bağlayan "RER D" banliyö treni hattı üzerindeki bazı duraklarda seferlere ara verildi.