Paris Olimpiyat Oyunları'nda Seine Nehri'nin Kirlilik Nedeniyle Yüzmeye Uygun Olmadığı Belirlendi

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda bazı yarışmaların gerçekleştirileceği Seine Nehri'nin kirlilik nedeniyle "yüzmeye uygun olmadığı" belirlendi.
Çevre örgütü Surfrider Fondation, Paris Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon yarışmalarının düzenleneceği nehirden son 6 ayda topladığı tüm numunelerin yetersiz su kalitesine işaret ettiğini bildirdi.
Seine Nehri'ndeki 3. Alexandre ve Alma köprülerinin altından Eylül 2023'ten bu yana alınan 14 örnekten 13'ünde başta koli basili ve enterokok olmak üzere Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen standartları aşan seviyelerde çeşitli bakteriler bulunduğu sonucuna varan Surfrider Fondation, nehrin yüzmeye elverişli olmadığını belirtti.
Paris Valiliği ise nehirdeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve şu anda aktif olmayan arıtma tesislerinin Olimpiyat Oyunları için faaliyete geçeceği bilgisini paylaşarak, olimpiyatlara kadar sorunun giderileceğini ifade etti.
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