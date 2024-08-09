Paris Olimpiyatları'nda Sen Nehri'ndeki Kirlilik Tartışmaları Devam Ediyor

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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'ında açık su erkekler 10 kilometre maraton yarışında mücadele eden Milli yüzücü Kuzey Tunçelli 2.02.58'lik derecesiyle 23'üncü sırayı aldı. Yarışın ardından Paris Olimpiyatları'nda sıkça tartışılan Sen Nehri'ne ilişkin konuşan Tunçelli, "Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu" dedi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda açık su ve triatlon yarışlarının Sen Nehri'nde yapılmasına karar verildiği günden itibaren tartışmalar yaşanıyor. Belçika Olimpiyat Komitesi, Claire Michel'e triatlon yarışında E.Coli bakterisi bulaşması nedeniyle yarışlardan çekildi. Yarışlara katılan yüzücüler suyun kirliliğinden şikayet etti.

Kanalizasyon ve gemilerin yarattığı kirlilikten dolayı 1923'ten beri yüzmenin yasak olduğu Sen Nehri'nin temizliği için Fransa hükümeti 2015'ten bu yana 1,4 milyar euroluk bir yatırım yaptı. Paris 2024 Olimpiyatları'ndan önce nehrin temiz olduğu duyurulduktan sonra ilk kez Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo nehirde yüzmüş ve "Sen Nehri kirden arındırıldığı için çok mutlu ve gururlu" olduğunu söylemişti.

Kuzey Tunçelli: "Suyun içini, kendi elimi göremiyordum"

Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde nehrin hijyeni tartışılmaya devam ediyor. 10 kilometre açık su maratonunda mücadele eden Milli yüzücü Kuzey Tunçelli de nehrin kirliliğine ilişkin açıklama yaptı. Yarışının nehrin kirliliği nedeniyle kötü geçtiğini belirten Tunçelli şunları söyledi:

"Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu. Suyun içini, kendi elimi göremiyordum. Bu da yarış sırasında çok kötü etkiliyor. Kafanızı kaldırıp gittiğiniz yere bakmanız gerekiyor, bu da çok yoruyor."

Hastalanan sporcular olmuştu

Belçikalı sporcu Claire Michel'in Sen Nehri'nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi, triatlon karışık takım finallerinden çekildiğini duyurmuştu.

Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca da da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştiği bildirilmişti.

Bazı sporcuların Sen Nehri'nde katıldığı bireysel yarışların ardından hastalanmaları nehrin kirliliğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirirken Paris Belediye Başkanı Hidalgo, Sen Nehri'nin temiz olduğunu savundu ve "Sen Nehri'nde yüzdüğü için hasta olan ya da yarıştan çekilen hiçbir sporcu yok. Bunlar yalan haberdir" ifadelerini kullandı. Buna karşılık Olimpiyatların ilk günlerinde, nehirdeki yüzme antrenmanları arka arkaya beş kez iptal edilmişti.