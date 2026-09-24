Paris Savcılığı, Teddy Riner'e yönelik nefret söylemi ve siber zorbalığı soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris Savcılığı, Teddy Riner'e yönelik nefret söylemi ve siber zorbalığı soruşturuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Savcılığı, judocu Teddy Riner'in aşırı sağın yükselişine dair televizyon yayınındaki sözlerinin ardından sporcuyu hedef alan nefret söylemi ve siber zorbalığa soruşturma açtı. Riner'e çevrim içi çok sayıda nefret mesajı atıldığı bildirildi.

Fransa'da Paris Savcılığı, milli judocu Teddy Riner'i hedef alan nefret söylemi ve siber zorbalık vakalarının ardından soruşturma açtı.

Paris Savcılığı, milli judocu ve olimpiyat şampiyonu Teddy Riner'in bir televizyon yayınında ülkede aşırı sağın yükselişinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmesinin ardından sporcuyu hedef alan nefret söylemleri ve siber zorbalık girişimlerine karşı harekete geçti.

Röportajın ardından Riner'e çevrim içi ortamda çok sayıda nefret mesajı atıldığı bilgisini veren Savcılık, kamusal alanda Fransız judocuyu hedef alan ırkçı saldırılar ve siber zorbalığa ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Riner, Stade 2 spor kanalında 16 Eylül'de yayımlanan röportajda, ülkede aşırı sağın yükselişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe doğumlu dünyaca ünlü Fransız sporcu Teddy Riner, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler +100 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA
GüncelParisDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:20:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Paris Savcılığı, Teddy Riner'e yönelik nefret söylemi ve siber zorbalığı soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei