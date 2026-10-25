Paris'te 110 bin kişi gösteri yaptı, ülke genelinde 135 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Paris'te 110 bin kişi gösteri yaptı, ülke genelinde 135 kişi gözaltına alındı

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Paris\'te 110 bin kişi gösteri yaptı, ülke genelinde 135 kişi gözaltına alındı
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Fransa'daki cumartesi protestolarına İçişleri Bakanlığı'na göre yaklaşık 410 bin kişi katıldı; Paris'te ise gösterilere 110 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 13.00 itibarıyla ülke genelinde 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

PARİS, 25 Ekim (Xinhua) -- Fransa genelinde cumartesi günü yeni protestolar düzenlendi.

Fransız haber kanalı BFM TV'nin Fransa İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, protestolara yaklaşık 410.000 kişi katıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'teki gösterilere 110.000 kişinin katıldığını bildirdi. Öte yandan, Cours de Vincennes bölgesindeki protestolarda 500'den fazla eylemci güvenlik güçlerine saldırdı.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) ise 250.000'i Paris'te olmak üzere ülke genelindeki katılımın 800.000'e yakın olduğunu öne sürdü.

Lille, Strazburg, Mulhouse, Grenoble, Marsilya, Toulouse, Amiens ve Paris'in de aralarında bulunduğu bazı kentlerde cumartesi günü için gösterilere izin verilmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez cumartesi günü yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.00 itibarıyla ülke genelindeki protestolarda 135 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 17 Ekim'de düzenlenen gösterilere yaklaşık 550.000 kişi katılmış, protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle toplam 2.397 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Xinhua
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