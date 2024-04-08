Paris'te Apartman Patlamasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te, apartmanın 7. katındaki dairede gerçekleşen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, patlamanın yaşandığı dairede 2 ceset bulundu.
Tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.
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Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan 50 bini aşkın kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesini ve ateşkes sağlanmasını istedi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.
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