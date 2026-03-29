Paris'te Banka Saldırısı Girişimi: 2 Şüpheli Daha Gözaltında

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT), dün başkent Paris'teki bir Amerikan bankası şubesine yönelik saldırı girişimi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ulusal basının, dosyaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Paris'teki Bank of America'nın şubesine dün geç saatlerdeki saldırı girişimi ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Polisler, Paris'in 8. Bölgesi'nde yaşanan olayla bağlantılı 2 zanlıyı daha yakalarken, kaynaklar, bu şüphelilerden birinin reşit olmadığını bildirdi.

Olay

Dün, Paris'teki Bank of America'nın şubesi önünde gece saatlerinde 2 şüpheli el yapımı patlayıcıyı ateşe vermeye çalıştıkları sırada polisler tarafından fark edilmişti. Zanlılardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer kaçmayı başarmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli, verdiği ilk ifadede, saldırıyı yapmak için sosyal medya platformu Snapchat üzerinden 600 avro karşılığında işe alındığını belirtmişti.

PNAT, bankaya yönelik saldırı girişimiyle ilgili, terör örgütüyle bağlantılı biçimde kundaklama veya tehlikeli araç kullanarak zarar verme girişimi, yanıcı veya patlayıcı cihaz yapımı ve terör amaçlı suç örgütü kurma suçlarından soruşturma başlatmıştı.