Paris'te mahkeme sendikaların karşı çıktığı eylem güzergahını onayladı - Son Dakika
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Paris'te mahkeme sendikaların karşı çıktığı eylem güzergahını onayladı

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Paris'te mahkeme, sendikaların itirazına rağmen Emniyet Müdürlüğünün bugünkü eylemler için belirlediği Porte d'Italie-Porte de Vincennes güzergahını onayladı. 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde 3 binden fazla iş yeri zarar gördü veya yağmalandı, binden fazla kişi yaralandı.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından bugün olası gerginliklere karşı güvenlik önlemleri artırılırken, Paris'te mahkeme sendikaların itiraz ettiği emniyetin eylem güzergahını onayladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'da mahkeme, Paris'te hükümet güçleri ile sendikalar arasında tartışma yaratan eylem rotasına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, Paris'te bugün yapılacak eylemler için Paris Emniyet Müdürlüğünün önerdiği Porte d'Italie-Porte de Vincennes güzergahının uygulanmasına karar verdi.

Sendikalar itiraz edeceklerini açıklamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da gelecek günlerde yapılacak sendika dışı tüm eylemlerin yasaklanacağını duyururken, olası yağma ve şiddet olaylarına karşı da sendikaların eylem güzergahlarında değişiklikler yapılabileceğini açıklamıştı.

Paris'te ülkenin önde gelen sendikalarının bugün yapacağı eylemler için de Paris Emniyet Müdürlüğü Porte d'Italie-Porte de Vincennes arasını yeni güzergah olarak belirlemişti.

Sendika temsilcileri "kabul edilemez" olarak niteledikleri karara karşı yargıya gideceklerini duyurmuştu.

17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde 3 binden fazla iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı. Şiddet olaylarına sahne olan eylemlerde binden fazla kişi yaralanmış, 2 bin 700 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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