Paris'te Pınar Karaman'ın 'Işığın Aurası' sergisi çello dinletisiyle açıldı - Son Dakika
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Paris'te Pınar Karaman'ın 'Işığın Aurası' sergisi çello dinletisiyle açıldı

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Paris\'te Pınar Karaman\'ın \'Işığın Aurası\' sergisi çello dinletisiyle açıldı
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Paris'te sanatçı Pınar Karaman'ın 'Işığın Aurası' sergisi, Cumhuriyet'in 103. yılı kültür etkinlikleri kapsamında açıldı. Açılışa Başkonsolos Kerem Yılmaz, Müşavir Burcu Özdemir ve sanatseverler katıldı; etkinliğe çello dinletisi eşlik etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te sanatçı Pınar Karaman'ın eserlerinden oluşan "Işığın Aurası" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Karaman'ın eserlerinden oluşan "Işığın Aurası" başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı.

Açılışa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Burcu Özdemir, sanatçı Karaman, Türk Hava Yolları (THY) yetkililerinin yanı sıra Fransa'daki sanatseverler katıldı.

Etkinliğe, Türk bestecilerin eserlerinden seçkilerin seslendirildiği çello dinletisi eşlik etti.

Sergide, Karaman'ın farklı dönemlerde ürettiği çalışmalar yer alırken, bu eserlerdeki kadın, çocuk ve hayvan figürleri dikkati çekti.

Işık, renk ve form arasındaki ilişkiyi özgün sanat diliyle yorumlayan Karaman, başta yağlı boya olmak üzere farklı tekniklerle ürettiği eserlerinde müzik ve enstrümanlara da yer veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Paris'te Pınar Karaman'ın 'Işığın Aurası' sergisi çello dinletisiyle açıldı - Son Dakika
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