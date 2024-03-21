Paris'te Polis Şiddeti Protesto Edildi

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Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında 18 yaşındaki motosikletli gencin 14 Mart'ta kovalamaca sırasında polis aracıyla çarpışarak hayatını kaybetmesi protesto edildi.

Polisin kovaladığı Wanyss isimli gencin yaşamını yitirmesine tepki gösteren yakınları, memleketi Courneuve'de belediye binasının önünde toplandı.

Üzerlerinde "Wanyss için adalet" yazılı tişört giyen göstericiler, ülkedeki polis şiddetine karşı tepkilerini gösterdi.

Göstericiler, ölen genç için adalet talep ederek Wanyss'in yaşamını yitirdiği Aubervilliers kentine kadar yürüdü.

Gencin yaşamını yitirdiği yere çiçekler bırakan göstericiler, burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Wanyss'in ismini belirtmeyen ağabeyi, gösteride yaptığı konuşmada, polisin aracını kasıtlı olarak kardeşinin bulunduğu motosikete çarptığını savundu.

Ağabey, ailesinin ve kendisinin çok zor bir süreç yaşadığını, hiçbir zaman erkek kardeşinin ölümünden bahsetmek için insanların karşısında söz alacağını düşünmediğini ifade etti.

"Sizin desteğiniz sayenizde ailem ayakta kalıyor. Kardeşim polis tarafından öldürüldü." diyen ağabey, bunun haksızlık olduğunu söyledi.

Wanyss'in ağabeyi, kimsenin polisin "dur" ihtarına uymadığı için ölümü hak etmediğini kaydederek adaletin tecelli etmesini istedi.

"Wanyss arkadaşımdı, birlikte büyüdük"

AA muhabirine konuşan Wanyss'in çocukluk arkadaşı 18 yaşındaki Denys Allebe, "Wanyss arkadaşımdı, birlikte büyüdük. Bugün bu yürüyüşe katılmak benim için önemliydi." ifadesini kullandı.

Allebe, Fransız polisinin "dur" ihtarına uymadığı için birçok gencin yaşamını kaybetmesini, "ayrımcılık" olarak niteledi.

Polisin "dur" ihtarına uymadığı için kimsenin ölmeyi hak etmediğini söyleyen Allebe, Fransa'da polis kadrolarının değişmesiyle bu duruma çözüm bulunabileceğini belirtti.

16 yaşındaki gösterici Diaba Kanoute de Wanyss'i uzaktan tanıdığını ve onunla aynı kentte yaşadıklarını anlattı.

Kanoute, Fransa'da polisin "İhtarımıza uymadı" şeklindeki argümanı, bir kişiyi öldürdükten sonra kendilerini haklı çıkarmak için kullandığını savundu.

"Polis olmanız size birini öldürmeyi meşru kılmıyor." diyen Kanoute, polis ve banliyö gençleri arasında daha fazla sükunet olmasını istedi.

Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de, 14 Mart'ta, motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymamış, kovalamaca sonucu iki kişinin bulunduğu motosiklet, ekip aracıyla çarpışmıştı.

Polis yetkilileri, 18 yaşındaki sürücü Wanyss'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini, motosikletteki diğer kişi İbrahim'in bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Genç Nael'in ölümü şiddetli protestolara neden olmuştu

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.