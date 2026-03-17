Paris'te Sarı Yeleklilere Şiddete 9 Polise Ceza
Paris'te Sarı Yeleklilere Şiddete 9 Polise Ceza

17.03.2026 18:34
2018'de sarı yelekliler eylemlerinde şiddet uygulayan 9 polise ertelenmiş hapis cezası verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2018'deki sarı yelekliler eylemleri sırasında bir fast food zincirine ait dükkanda göstericilere şiddet uygulayan 9 polise 2 yıla kadar ertelenmiş hapis cezası verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız kamu yayıncısı France Televisions'un, eylemlerden yaklaşık 7 yıl sonra polislerin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlamasının ardından 9 Şubat'ta Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davada, karar açıklandı.

Mahkeme, polislere, güç kullanımının "gereklilik ve orantılılık şartlarını" sağlamadığı gerekçesiyle 6 ile 24 ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezası verilmesine hükmetti.

France Televisions, 7 Şubat'ta başkent Paris'teki fast food zincirine ait dükkanın, 2018'de sarı yelekliler eylemlerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlamıştı.

Görüntülerde, polislerin yerde uzanan sarı yeleklilere copla vurduğu ve tekme attığı anlar yer almıştı.

Sarı yelekliler hareketi

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak sarı yelekliler hareketi, 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Ülkedeki zorlu ekonomik şartlara karşı da eylemler yapan sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna karşı da tavır almıştı.

Paris'te yüz binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yelekliler eylemleri, ağır polis şiddetine sahne olmuştu.

Gösteriler kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken, çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetmişti. Eylemler kapsamında 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
