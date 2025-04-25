Paris\'te Sürdürülebilir Şehirler için Buluşma

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kentsel Gelişim Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

TİKA'nın desteğiyle Paris'te düzenlenen OECD Kentsel Gelişim Günleri kapsamında, dünya genelinden liderler, sürdürülebilir şehirler vizyonuyla bir araya geldi.

Aralarında 150'den fazla belediye başkanı, şehircilik uzmanı ve yenilikçi ismin katıldığı etkinlikte, kapsayıcılık, döngüsellik ve dirençlilik ilkeleri doğrultusunda kentlerin geleceği değerlendirildi.

Etkinlikte, OECD'nin güncel verileri kamuoyuyla paylaşılırken, yaşanabilir kentlerin inşası, konut krizine yönelik çözümler, kaynakların verimli kullanımı, iklim değişikliğine karşı dirençli yapılar ve 2030 sonrası kalkınma hedefleri gibi birçok başlık gündeme alındı.

Katılımcılar, şehirlerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yenilikçi çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunurken, uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

3 gün süren etkinliğin sonunda yayımlanan "Şehirler ve Bölgeler İçin Dirençlilik" başlıklı eylem çağrısında, yerel ve bölgesel aktörlerin, kamu, özel sektör ve sivil toplumla birlikte hareket ederek kentlerin potansiyelini ortaya çıkarma iradesi vurgulandı.

Çağrıda, dijital ve yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, konut sorunu, su yönetimi ve bölgesel eşitsizlikler gibi alanlarda yerel çözümler üretilmesi gerektiğine işaret edildi.

Çok düzeyli yönetişim, kapsayıcı hizmetler, dijital araçların kullanımı ve alternatif finansman modelleri konusunda somut adımlar atılması gerektiği ifade edilen çağrıda, OECD'nin bu sürece bilgi ve analiz desteğiyle katkı sağlaması çağrısında bulunuldu.