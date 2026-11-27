Paris'te Jardin d'Acclimatation eğlence parkında düzenlenen fener festivali perşembe günü açıldı. Fransa'nın başkentindeki etkinlik, bu yıl 'Hindistan Geceleri' temasıyla düzenleniyor.
PARİS, 27 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Jardin d'Acclimatation eğlence parkında düzenlenen fener festivali perşembe günü başladı. Festival bu yıl "Hindistan Geceleri" temasıyla düzenleniyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
27.11.2026 17:48:37. #7.12#
SON DAKİKA: Paris'teki fener festivali 'Hindistan Geceleri' temasıyla perşembe başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?