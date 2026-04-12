Park Edilen Araç Trafiği Kilitledi
Park Edilen Araç Trafiği Kilitledi

Park Edilen Araç Trafiği Kilitledi
12.04.2026 11:12
Avcılar'da bir sürücü, otobüs güzergahındaki kavşağa park ederek trafiği yarım saat aksattı.

AVCILAR'da bir sürücü İETT otobüslerinin güzergahında bulunan kavşakta park etti. Aracını bırakan sürücü uzun süre otomobilinin yanına gelmedi. Trafiğin aksamasına neden olan sürücü yaklaşık yarım saat sonra aracına binip sokaktan uzaklaştı.

Olay Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi Fatih Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Bir sürücü 16 ANM 591 otomobilini kavşağa park etti. Kısa süre sonra kavşağa gelen Başakşehir Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü park edilen araç nedeniyle dönüş yapamadı.Park edilen araç trafiğin kilitlenmesine neden olurken, sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Sürücülerin bir kısmı ise, ters yönü kullanarak yoluna devam etti. Güzergahta ilerleyen 4 İETT otobüsü ise yolcularıyla uzun süre aracın sürücüsünün gelmesini bekledi. Bazı sürücüler polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bir vatandaş ise, 'Park yapılmaz' tabelasının altına park ediyorlar. Otobüsler dönemiyor. " diyerek duruma tepki gösterdi.

ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Bu sırada sokaktan geçen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi olaya müdahale etti. Siren çalıp anons yapan ekipler sürücüyü bulmaya çalıştı. Sürücüye ulaşılamayınca, ekipler trafiğin ilerlemesine yardımcı oldu. Bu sırada başka bir otomobil sürücüsü ise aracını çekerek otobüsün manevra yapıp ilerlemesini sağladı.Otobüsün dönmesinin ardından aracının yanına gelen sürücü ise hiçbirşey olmamış gibi direksiyon başına geçerek sokaktan uzaklaştı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
