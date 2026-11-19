Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 2 araca çarpıp devrildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CUK 609 plakalı cip, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.