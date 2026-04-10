Parkinson'un Sinsi Belirtilerine Dikkat: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İrem Fatma Uludağ, parkinsonun sadece bir yaşlılık hastalığı veya titreme bozukluğu olmadığını belirterek, koku kaybı, uyku bozuklukları ve duran saatler gibi sinsi belirtilere karşı uyardı. Dünya Parkinson Günü'nde erken teşhisin önemine odaklanılıyor.

Prof. Dr. Uludağ, hastalığın majör bulgulardan yıllar önce koku alma azalması, REM uyku bozukluğu, yazının küçülmesi ve kabızlık gibi belirtilerle işaret verebileceğini, bunların tanı için altın değerinde olduğunu ifade etti. Örneğin, otomatik saatinin durması şikayetiyle tamirciye giden bir hastada, saatin bozuk olmadığı, parkinson nedeniyle kol salınımının azalmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Tanı sürecindeki zorluklara değinen Uludağ, 58 yaşındaki bir hastanın sadece kol ağrısıyla ortopediye gidip bursit teşhisi konduğunu, ancak nörolojik muayenede Parkinson tanısı alarak tedaviyle ağrılarından kurtulduğunu aktardı. Tepecik EAH'da her hafta özel Parkinson polikliniği hizmeti verildiğini belirten Uludağ, tedavinin bireyselleştirilmesi gerektiğini, ilaçların yanı sıra egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerinin kritik olduğunu vurguladı.

Parkinson'un sadece hastayı değil, aileyi de etkilediğini söyleyen Uludağ, hasta yakınlarını sürece dahil ederek bilgilendirdiklerini ve doğru destekle hastaların aktif yaşam sürebileceğini belirtti. Son olarak, belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini, erken tanının hayat kalitesini korumanın en güçlü yolu olduğunu ifade etti.