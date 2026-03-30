Parma'da Sanat Eseri Soygunu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parma'daki Magnani Rocca Vakfı'nda 9 milyon avro değerinde eserler çalındı, yangın önlendi.

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında, Magnani Rocca Vakfı'nın merkezi Villa dei Capolavori'de, toplam değeri 9 milyon avroyu bulan eserlerin çalındığı büyük bir soygun yaşandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dünyanın farklı yerlerinden önde gelen eserlere ev sahipliği yapan Magnani Rocca Vakfı Müzesi, 22 Mart'ı 23'üne bağlayan gece yüzleri maskeli profesyonel bir çete tarafından kapıların zorlanarak açılması suretiyle 3 dakika içinde soyuldu.

Vakıftan yapılan açıklamada ise soygunun tam olarak başarıya ulaşamadığı belirtilerek, güvenlik sistemlerinin devreye girmesi ve jandarma ile özel güvenlik şirketinin hızlı müdahalesi sayesinde olayın hemen fark edilip daha büyük bir soygunun önlendiği ifade edildi.

Çalınan eserlerin arasında, ünlü Fransız ressamlar Pierre Augute Renoir'ın "Les Poissons", Paul Cezanne'nin "Tasse et plat de cerises" ile Henri Matisse'in "Odalisque sur la terrasse" isimli tablolarının da olduğu kaydedildi.

Söz konusu koleksiyonun, sanat tarihçisi Luigi Magnani'nin koleksiyonundan eserleri içerdiği ve İtalya'nın en önemli sanat kurumlarından birinin zengin koleksiyonunun parçası olduğu aktarıldı.

Olayın, İtalya'da, son yıllardaki en büyük sanat eseri hırsızlıklarından biri olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:23:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.