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Partiler Adaylarını Açıklıyor

Partiler Adaylarını Açıklıyor

Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını açıklayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Denizli'de bir etkinliğe katılacak.

12.02.2024 07:40  Güncelleme: 07:43
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10.00 - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını düzenlenecek toplantı ile açıklayacak.

11.00 - Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, TİP İstanbul İl binasında düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

14. 00 - Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanacak.

18.00 – Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplanacak.

18: 00 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli - İncilipınar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak.

Kaynak: ANKA

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