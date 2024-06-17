Partiler Arası Bayramlaşma Programında Saadet Partisi Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Partiler Arası Bayramlaşma Programında Saadet Partisi Ziyaret Edildi

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında çeşitli partilerin heyetleri Saadet Partisini ziyaret etti. Ziyaretlerde bayram tebrikleri iletilirken, siyasi konular da konuşuldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu ve genel başkanlığı yeni bir nesle devretme isteği hakkında bilgi verdi. Ayrıca, DEM Parti heyeti de Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu.

17.06.2024 14:59
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Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında çeşitli partilerin heyetleri Saadet Partisini ziyaret etti.

Konuk heyetleri Genel Başkan yardımcıları Fatih Aydın, Alev Sezen, Kadın Gençlik Kolları Başkanı Merve Tekin Çolak ile STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Nurican Kutoğlu ağırladı.

Saadet Partisini ziyaret eden CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak yer aldı.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından Yavuzyılmaz, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının öne çıktığı günler olduğunu belirterek, siyasi partiler arasında bir rekabet olsa da bunun bayramlaşmamayı gerektirmediğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, 30 Haziran'da yapılacak kongre dolayısıyla Saadet Partisine başarılar diledi.

İYİ Parti heyetinin ziyareti

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de Saadet Partisini ziyaret etti.

İki heyetin karşılıklı bayramlaşmasının ardından son günlerde meydana gelen kadın cinayetleri, organize suç örgütlerinin eylemleri ve gençlerin uyuşturucu kullanımı konuları konuşuldu.

Bayramın ardından ilk işlerinin 30 Haziran'da yapılacak kongre olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 84 yaşında olduğunu ve son süreçte yoğun çalıştığını söyledi.

Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun yanı sıra genel başkanlığı yeni bir nesle devretme isteğinin de olduğunu ifade eden Aydın, delegelere hangi ismi genel başkan görmek istediklerini sordukları istişare sürecinin tamamlandığını, bu çalışmanın sonuçlarını Karamollaoğlu'nun değerlendireceğini ve 24 Haziran'da genel başkan adayını açıklamayı planladıklarını bildirdi.

DEM Parti heyetinin ziyareti

Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk başkanlığındaki DEM Parti heyeti de Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu.

Çelenk, ziyaretteki konuşmasında DEM Parti'li Hakkari Belediyesine kayyum atanmasından dolayı bayrama düşük moralle girdiklerini aktardı.

Yeni anayasa çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, iktidarın bu konudaki niyetinin net bir şekilde görülmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Saadet Partisini, DP, BBP, Vatan Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DSP, HÜDA PAR, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Partiler Arası Bayramlaşma Programında Saadet Partisi Ziyaret Edildi - Son Dakika

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