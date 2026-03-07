Pasif İçicilik Evcil Hayvanları Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pasif İçicilik Evcil Hayvanları Etkiliyor

Pasif İçicilik Evcil Hayvanları Etkiliyor
07.03.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigara içilen evlerdeki hayvanlarda nikotin değerleri, içilmeyen evlere göre yüksek bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinde yürütülen çalışmada, sigara içilen evlerdeki evcil hayvanların vücudunda sigara içilmeyen evlerdekilere oranla yüksek nikotin değeri belirlendi.

OMÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy'un doktora öğrencisi veteriner hekim Hikmet Özgün İşcan'ın tez konusu olan "Evde Beslenen Kedi ve Köpeklerde Pasif Sigara Maruziyetinin Belirlenmesi" başlıklı çalışma kapsamında 60 kedi ve 60 köpekten alınan 240 kan ve idrar numunesi analiz edildi.

Yapılan incelemede, sigara içilen evlerde yaşayan hayvanların vücudunda içilmeyen evlerdekilere oranla "anlamlı derecede yüksek nikotin değeri" saptandı.

Prof. Dr. Aksoy, AA muhabirine, pasif içiciliğin insanlar üzerine etkileriyle ilgili birçok çalışma olduğunu fakat hayvanlar üzerindeki etkilerinin pek çalışılmadığını söyledi.

Hayvanların sigara dumanına maruz kaldıklarında ne kadar etkilendikleri üzerine çalışma yapmak üzere yola çıktıklarını belirten Aksoy, "Türkiye'de bu konuda yapılan ilk çalışma özelliğini taşıyor. Dünyada da sınırlı çalışma olduğunu gördük. Çalışmanın sonucunda gerçekten de sigara içilen evlerde tütün ürünlerine daha fazla maruziyet olduğunu tespit ettik." dedi.

Pasif içicilikten hayvanların insanlara göre daha fazla etkilendiğini dile getiren Aksoy, özellikle evinde sigara içen ve aynı zamanda hayvan besleyen vatandaşların uyarılması gerektiğini vurguladı.

Sigaranın içindeki ana madde olan nikotinin havadan daha ağır bir yapıda olduğu için yere yakın yerlerde nikotin miktarının fazla olabildiğini anlatan Aksoy, "Bir diğer özelliği, kedilerin tüylerini yalamaları. Yani sigara içilmese bile hayvanın tüyünde, kılında veya koltukların üzerinde sigaradan bir kalıntı varsa, bunu yalayarak sigaraya daha fazla maruz kalabilmekte." ifadelerini kullandı.

Hayvan besleyenlerin hayvanların bulunduğu yerlerde sigara içmemeleri gerektiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak hayvan sahiplerinin hayvanların yetiştikleri ortamlarda sigara içmeyi bırakmaları gerekiyor. Birçok hastalık meydana getirdiği biliniyor tütün ürünlerinin. Hayvanlarda da tütün ürünlerinden kaynaklanan bazı hastalıkların tespiti yapılmış durumda. Veteriner hekimlik alanında da bu konuda çalışmaların, yani sigaraya maruz kalan hayvanların sağlık sorunlarının ortaya konulması için çalışmalar yapılabilir."

"Solunum sistemini etkileyebilecek hastalıklar ortaya çıkabiliyor"

Hikmet Özgün İşcan ise çalışmaya tütün ürünlerinden kedi ve köpeklerin de olumsuz etkilenebileceğini düşünerek başladıklarını söyledi.

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne başvuran hayvan sahiplerinin hayvanlarından aldıkları kan ve idrar örneklerinde nikotin değerlerini taradıklarını anlatan İşcan, pasif maruziyetin varlığını araştırdıklarına dikkati çekti.

Evde tütün dumanı varlığı gösteren hayvanlardan alınan numunelerde nikotin değerlerinde artış gördüklerinin altını çizen İşcan, "Evde tütün kullanımı varsa, evdeki canlılarda bunun varlığını biyokimyasal olarak ortaya koyabiliyoruz. Solunum sistemini, dolaşım sistemini, nörolojik sistemi etkileyebilecek birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Bunun başında solunum sistemini etkileyebilecek hastalıklar ortaya çıkabiliyor." dedi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pasif İçicilik Evcil Hayvanları Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:30
Hande Yener’e soruşturma İfadeye çağırıldı
Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:53:51. #7.13#
SON DAKİKA: Pasif İçicilik Evcil Hayvanları Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.