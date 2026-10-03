Pasifik Eurasia Lojistik, fon krizi iddialarını yalanladı, işlem iki fon arasında yapıldı

(ANKARA) - Pasifik Eurasia Lojistik, "fon krizi"ne ilişkin şirket hakkında yer alan iddiaların, "gerçeğe aykırı" olduğunu belirterek, "Şirketimizin, hakim ortağımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin, haberde adı geçen fonlarla hiçbir anlaşması, iş birliği veya çıkar ilişkisi yoktur. Haberde sözü edilen işlem, aynı portföy yönetim şirketine bağlı iki fonun kendi aralarında yaptığı bir pozisyon değişikliğidir. Şirketimiz bu işlemin tarafı değildir. Şirketimize, hakim ortağımıza veya yöneticilerimize hiçbir menfaat sağlanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret Şirketi'nden, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin şirket hakkında kamuoyunda yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şirketin 2013 yılında kurulduğu, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolu ile uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren lojistik şirketlerinden biri olduğu ifade edildi.

Şirket paylarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahname çerçevesinde 2023 yılında halka arz edildiği ve 14 Haziran 2023 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da "PASEU" kodu ile işlem gördüğü bildirildi.

Açıklamada, halka açık şirketin tüm faaliyetlerini, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri ve Borsa İstanbul mevzuatına uygun yürüttüğü, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden şeffaf, eksiksiz ve zamanında yerine getirdiği kaydedildi.

"HABERDE YER ALAN İDDİALARIN TAMAMI SOMUT GERÇEKLERDEN UZAKTIR"

Kamuoyunda yer alan haberlerde şirketin "manipülasyon adresi" olarak nitelendirildiği, "yönetim kurulu üyelerinin hedef gösterildiği, şirket yönetiminin fon işlemlerinden önceden haberdar olduğu, fonların tasfiye edileceğine dair önceden edinilen bilgilere dayanılarak haksız kazanç sağlandığı" iddialarının yer aldığı hatırlatıldı.

Bu yayınların, ticari itibarı ve yatırımcılar nezdindeki güvenilirliği zedelediği vurgulanarak, hukuki yollara başvurma zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

1,6 MİLYAR TL'LİK HİSSE HAREKETİ VE 20 MİLYON TL'LİK FİİLİ İŞLEM HACMİ VERİLERİ

Şirket, haberlere konu olan işlemlere ilişkin finansal duruma ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Haberlere konu 15 Eylül 2026 tarihli ve yaklaşık 1,6 milyar TL değerindeki (21,3 milyon adet) hisse hareketi, Borsa İstanbul'da gerçekleşen bir alım satım işlemi değildir. Bu işlem, aynı portföy yönetim şirketine Pusula Portföy'e bağlı iki fonun kendi aralarında gerçekleştirdiği bir pozisyon/virman değişikliğidir. Şirketin bu işlemin taraflarıyla hiçbir organik, ticari veya hukuki bağı bulunmamakta, işlemin gerçekleştirilmesinde herhangi bir bilgisi veya kontrolü de bulunmamaktadır. 15 Eylül tarihinde PASEU paylarında, Borsa İstanbul'da gerçekleşen fiili günlük işlem hacmi, yalnızca yaklaşık 20 milyon TL (0,31 milyon adet) düzeyindedir. Haberde iddia edilen 1,6 milyar TL'lik tutar, o gün borsada gerçekleşen tüm işlemlerin yaklaşık 69 katıdır.

Düşüş trendi, piyasa genelinde yaşanan fon krizi ve satış baskısı nedeniyle 31.08.2026 tarihinde (268,00 TL zirve seviyesinden) başlamıştır. Hisse fiyatı 15 Eylül tarihine gelindiğinde zaten 75,95 TL'ye gerilemiş durumdadır. Haberlerde iddia edilen '920 milyon liralık fark' bir kazanç değil, fonda kalan payların değer kaybetmesi sonucu oluşan fon zararını ifade etmektedir. Şirkete, ortaklarına veya yöneticilerine herhangi bir menfaat aktarılması söz konusu olmamıştır."

"ŞİRKETİMİZ FAALİYETLERİNİ SPK VE BORSA İSTANBUL DÜZENLEMELERİNE UYGUN YÜRÜTMEKTE"

Söz konusu haberlerde, "şirket yönetiminin, 15 Eylül tarihli fon işlemlerinden önceden haberdar olduğu ve bu işlemlerden kazanç sağlandığı" izleniminin yaratıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddialar gerçeğe aykırıdır. Şirketimizin, hakim ortağımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin, haberde adı geçen fonlarla hiçbir anlaşması, iş birliği veya çıkar ilişkisi yoktur. Haberde sözü edilen işlem, aynı portföy yönetim şirketine bağlı iki fonun kendi aralarında yaptığı bir pozisyon değişikliğidir. Şirketimiz bu işlemin tarafı değildir. Payları borsada işlem gören bir şirketin, hangi fonun hangi gün paylarını alıp sattığını takip etmesi veya bu işlemlere müdahale etmesi de mümkün değildir. İlaveten şirketimize, hakim ortağımıza veya yöneticilerimize hiçbir menfaat sağlanmamıştır. Şirketimiz, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uygun olarak yürütmekte ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmektedir. Borsada yaşanan olumsuzluklar kapsamında ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir."