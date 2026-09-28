Pasifik GYO, listede yer aldığı iddialarını yalanladı, tasfiye başvurusu yaptı - Son Dakika
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Pasifik GYO, listede yer aldığı iddialarını yalanladı, tasfiye başvurusu yaptı

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Pasifik GYO, listede yer aldığı iddialarını yalanladı, tasfiye başvurusu yaptı
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Pasifik GYO, KAP'a yaptığı açıklamada sorunlu fonlarla ilişkisi olmadığını bildirdi. Şirket, 27 Eylül 2026'da dolaşıma sokulan listede halka açık olmayan şirketinin yer almasını anlamlandıramadı; tasfiye için başvuru ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na fon krizine yönelik bazı haberlerde şirketlerinin isimlerinin geçmesi üzerine yapılan açıklamada, "Ne şirketimiz ne de grubumuzun herhangi bir halka açık ya da kapalı şirketi ne de grubumuzun ortakları ve yönetim kurulu üyeleri kamuoyunda gündem olan sorunlu fonlarla hiçbir şekilde ilişki kurmamış, hiçbir şekilde bu fonların paylarını edinmemiş ve hiçbir şekilde bu fonlara hisse alımı satımı yapmamıştır. Buna rağmen yukarıda bahsi geçen ve hafta sonu dolaşıma sokulan sorumlu tüzel kişiler listesinde grubumuzun halka açık olmayan şirketlerinden Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'nin de yer aldığı görülmüş, bu durum hiçbir şekilde anlamlandırılamamıştır" denildi.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na fon krizine ilişkin bazı haberler üzerine yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda şirketimizle ilgili olarak gerçekle bağdaşmayan, yanıltıcı nitelikte değerlendirmeler ve iddialar yer almaktadır. Sermaye piyasalarının şeffaflığına ve yatırımcılarımızın doğru bilgilendirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 27 Eylül 2026 Pazar günü dolaşıma sokulan sorumlu tüzel kişiler listesinde şirketimiz Pasifik GYO'nun bulunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ne şirketimiz ne de grubumuzun herhangi bir halka açık ya da kapalı şirketi ne de grubumuzun ortakları ve yönetim kurulu üyeleri kamuoyunda gündem olan sorunlu fonlarla hiçbir şekilde ilişki kurmamış, hiçbir şekilde bu fonların paylarını edinmemiş ve hiçbir şekilde bu fonlara hisse alımı satımı yapmamıştır. Buna rağmen yukarıda bahsi geçen ve hafta sonu dolaşıma sokulan sorumlu tüzel kişiler listesinde grubumuzun halka açık olmayan şirketlerinden Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'nin de yer aldığı görülmüş, bu durum hiçbir şekilde anlamlandırılamamıştır. Zira bahsi geçen listede Türkiye'nin birçok önemli büyük sanayii kuruluşu, ekonomimize katkı sağlayan halka açık/ kapalı pek çok büyük şirket, kamu/ özel finansal kuruluşlar, hatta bizzat kamu sermayeli şirketler de yer almıştır.

"İLGİLİ KURUMLARA GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI"

Finansal piyasalarda yatırımları olan birçok kişi ve şirket gibi Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. şirketimiz de piyasaya pazarlanmayan kapalı fonlara finansal yatırımlar yapmıştır. Mevzubahis konuya ilişkin Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'nin pay sahibi olduğu fon, TEFAS'a açık olmayan piyasa pazarlaması yapılmayan kapalı bir fon niteliğinde olup bu fon ile kurduğu ilişki kendine ait hesabından diğerine finansal varlıklarını aktarmak mahiyetindedir. Ayrıca, işbu fon içerisinde yer alan hisselerin ayni olarak geri iade edilmesi suretiyle fonun tasfiye edilmesi için ilgili kurumlara gerekli başvurular da yapılmıştır.

Pasifik GYO şirketimiz, yatırımcılarımızın, pay sahiplerimizin ve diğer tüm menfaat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içerikleri hazırlayan, yayan ve yayılmasına iştirak eden kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacaktır."

Kaynak: ANKA
EkonomiFinansGüncelSon Dakika

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