Pasifik liderlerinden füze denemelerinde 24 saat önceden bildirim çağrısı

Pasifik Adaları Forumu (PIF) ülkeleri, bölgede füze denemesi yapan ülkelere, en az 24 saat önceden bu denemeleri bildirmelerini ???????talep etti.

18 üyeli Pasifik Adaları Forumu'nun (PIF) Güneybatı Pasifik ülkesi Palau'da düzenlenen 55. Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve, Palau Cumhurbaşkanı Surangel Whipps ev sahipliğinde "Ekonomiler İnşa Et - Yaşam, Eylem, Birlik" temasıyla düzenlendi.

Liderler zirvesi sonrası yapılan açıklamada, son dönemde yeterli uyarı yapılmadan gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden PIF üyesi birçok ülkenin endişe duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, ICBM denemesi yapan tüm ülkelere, "uluslararası uygulamaya uygun şekilde en az 24 saat önceden bildirim yapılması ve bu konuda şeffaflık ve güvence sağlamaları" çağrısı yapıldı.

Söz konusu açıklamaya PIF üyesi Nauru katılmadı.

Çin'in temmuzda ICBM denemesi yapması ve bunun Pasifik bölgesinin güneyine düşmesinden haftalar sonra forum ülkelerinin bu açıklaması dikkati çekti.

Her yıl bir Okyanusya ülkesinde düzenlenen PIF Zirvesi'nde, bölgesel işbirliği fırsatları aranıyor. Çin'in nüfuzunu artırdığı bölgede, ABD, Avustralya ve Japonya'nın tepkileri de izleniyor.

Yeni Zelanda, 2027 yılında Pasifik Adaları Forumu'na (PIF) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.