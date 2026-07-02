Paşinyan'dan AB ile Tam Üyelik Vurgusu - Son Dakika
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Paşinyan'dan AB ile Tam Üyelik Vurgusu

02.07.2026 14:06
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB standartlarına uyumun öncelikli görev olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin önündeki ilk stratejik görevin Avrupa Birliği (AB) standartlarına tam ve samimi şekilde uyum sağlamak olduğunu, tam üyelik konusunun bunun ardından gündeme gelebileceğini söyledi.

Paşinyan, ülkesinde temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, AB tarafından sağlanan 52 milyon avroluk bütçe desteği için teşekkür ederek, ticaretin çeşitlendirilmesi ile ihracatın teşvik edilmesi yönünde AB'nin desteğinin uzun vadeli olacağını umduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonuna, Ermenistan mallarına yönelik otonom ticaret tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin projeyi AB üyesi ülkelere sunduğu için teşekkür eden Paşinyan, bu kararın tamamen yürürlüğe girmesiyle Ermenistan'ın, AB'nin kendisiyle serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler arasında bu aracı uygulayacağı ilk ülke olacağını kaydetti.

Paşinyan, "2013 yılındaki durumun, yani Ermenistan'ın bir ya da iki gece içinde AB ile Ortaklık Anlaşması imzalamaya yönelik üzerinde mutabakata varılmış süreci reddedip Avrasya Ekonomik Birliği ya da Gümrük Birliği yönünde ilerleme kararı aldığı durumun tekrar yaşanmasını ihtimal dışı bırakıyorum. Ermenistan halkı devletin izlediği dengeli dış politikaya açık biçimde desteğini ifade etmişken bu mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde kriz yaratmayı hiçbir zaman hedeflemedik"

Rusya ile ilişkilerine de değinen Paşinyan, "Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde kriz yaratmayı hiçbir zaman hedeflemedik, şu anda da böyle bir hedefimiz yok ve gelecekte de olmayacaktır. Biz ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz ve elbette uluslararası ortaklarımızın hiçbirinin çıkarlarını göz ardı etmiyoruz. Ancak öte yandan, başka herhangi bir ortağın çıkarları Ermenistan'ın çıkarlarının üzerinde tutulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejimizi açıkça ortaya koyduk"

Paşinyan, gelecek adımlarına ilişkin, "Stratejimizi açıkça ortaya koyduk. Çözmemiz gereken bir numaralı görev, AB standartlarına tam, samimi ve eksiksiz şekilde uyum sağlamaktır. Önümüzde çözmemiz gereken ilk stratejik görev budur. AB'ye tam üyelik konusu bundan sonra gündeme gelebilir." dedi.

AB standartlarına tam ve samimi şekilde uyum sağlamalarının kendilerine Birliğin tam üyesi olma imkanı vereceğini vurgulayan Paşinyan, şunları kaydetti:

"Ancak bu aynı zamanda birçok farklı etkene bağlı siyasi bir meseledir. Eğer AB'ye üye olmayı başarırsak, bu çok büyük bir başarı olacaktır. Eğer AB herhangi bir nedenle artık genişlememe kararı alırsa, bu durumda da yine büyük kazanç sağlamış olacağız çünkü AB kriterlerine tam olarak uyan bir ülke olacağız. Bunu AB için değil Ermenistan vatandaşları için yapıyoruz."

Kaynak: AA

Dış Politika, Ermenistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan AB ile Tam Üyelik Vurgusu - Son Dakika

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