Paşinyan'dan Mücteba Hamaney'e Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paşinyan'dan Mücteba Hamaney'e Tebrik

09.03.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Mücteba Hamaney'i İran'ın Yüksek Lideri olarak tebrik etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nde yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Mücteba Hamaney'e gönderdiği mesajda, "Sizi İran'ın Yüksek Lideri seçilmeniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Ermenistan ile İran arasındaki sağlam ilişkilerin bundan sonra da gelişmeye devam edeceğine ve yeni başarılar elde edeceğine eminim. Bu vesileyle, dost İran halkına refah ve kalıcı barış diliyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ermenistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan Mücteba Hamaney'e Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:54:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Paşinyan'dan Mücteba Hamaney'e Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.