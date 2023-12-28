 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Patenli Genç, Halk Otobüsünün Arkasına Tutunarak Yolculuk Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Patenli Genç, Halk Otobüsünün Arkasına Tutunarak Yolculuk Yaptı

Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir genç, patenli olarak halk otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Gençin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen genç, trafiği tehlikeye soktu.

Patenli Genç, Halk Otobüsünün Arkasına Tutunarak Yolculuk Yaptı
28.12.2023 - 20:15,
Abone Ol

ANKARA'nın Yeni Mahalle ilçesinde patenli bir genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gencin düşme tehlikesi de geçirdiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Patenli bir genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Süratle giden otobüsün arkasına tutunarak giden gencin yolculuğu, görenleri korkuttu. Hızla akan trafiğe aldırış etmeyen ve tutunduğu otobüsten düşme tehlikesi de geçiren genç, diğer sürücülerin uyarılarına kulak asmadı. Canını hiçe sayıp, trafiği tehlikeye sokan patenli genç, bir süre sonra otobüsü bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan o anlar ise bir sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yeni Mahalle, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patenli Genç, Halk Otobüsünün Arkasına Tutunarak Yolculuk Yaptı - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 21:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Patenli Genç, Halk Otobüsünün Arkasına Tutunarak Yolculuk Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement