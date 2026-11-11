Patlamada ölen 18 işçiden Fatih Işık, Kırıkkale\'de son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada ölen 18 işçiden Fatih Işık, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa'daki demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada ölen 18 işçiden Fatih Işık, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası 44 yaşındaki Işık'ın cenaze namazına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal da katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Işık'ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi.
Işık'ın naaşı, merkez Gündoğdu Mahallesi Döndü Kadın Camisi'ne getirildi.
Evli ve 3 çocuk babası Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına, Işık'ın ailesi ve yakınları, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.
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