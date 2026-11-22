Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Van'ın Erciş ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin iş makinesiyle çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Patnos-Erciş kara yolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil, önündeki iş makinesine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Sağanak sebebiyle göle dönen yolda ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.