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Patrik Bartholomeos Bodrum'da

Patrik Bartholomeos Bodrum\'da
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum'daki Aya Nikola Kilisesi restorasyonunu değerlendirdi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, Bodrum'un çok kültürlü tarihi mirası ile Aya Nikola Kilisesi'nin restorasyon süreci değerlendirildi.

Başkan Mandalinci, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde yürütülen restorasyon projesi hakkında Bartholomeos'a bilgi verdi.

Belediye binasında sergilenen maket üzerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Mandalinci, kilisenin özgün dokusu korunarak yeniden ayağa kaldırılmasının ve "Aya Nikola Müzesi" adıyla kentin kültürel mirasına kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mandalinci, Bodrum'un çok kültürlü mirasının önemli değerlerinden Aya Nikola Kilisesi'ni müze projesiyle gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Ziyaretin ardından Mandalinci, Bartholomeos ve beraberindeki heyetle Bodrum Çarşısı'nı gezerek restorasyonu devam eden kilise alanında incelemelerde bulundu.

Mandalinci, ziyaretinden ve Bodrum'un kültürel mirasına gösterdiği ilgiden dolayı Bartholomeos'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Patrik Bartholomeos Bodrum'da - Son Dakika

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