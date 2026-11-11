Pawlik'in açıkladığı Uyum Raporu'nda nefret suçları 2021-2025'te yüzde 70 arttı

Alman hükümetinin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Natalie Pawlik, ülkede yaşayan göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin "Entegrasyon talep ediyorsak bunu mümkün kılmamız da gerekiyor. Bunun için iyi bir eğitim sistemi, dil desteği ve istihdama erişim sağlanmalı. Entegrasyon, bütçe kesintileriyle sekteye uğratılmamalı." dedi.

Pawlik, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında 15. Uyum Raporu'nu açıkladı.

Entegrasyon kursları ve mesleki dil eğitimi alanında planlanan bütçe kesintilerini endişeyle karşıladığını belirten Pawlik, entegrasyonun talep edilmesinin yanı sıra bunun gerçekleşmesini sağlayacak imkanların da sunulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Pawlik, "Entegrasyon talep ediyorsak, bunu mümkün kılmamız da gerekiyor. Bunun için iyi bir eğitim sistemi, dil desteği ve istihdama erişim sağlanmalı. Entegrasyon, bütçe kesintileriyle sekteye uğratılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Nefret saikiyle işlenen şiddet suçu" sayısı 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 70 arttı

Raporda, entegrasyonun güçlendirilmesi için erken yaşta dil eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim fırsatlarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliklerin tanınma süreçlerinin hızlandırılması ve nitelikli istihdama erişimin kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.

Göçmenlerin karşılaştığı ırkçı ayrımcılık ve nefret suçlarındaki artışa işaret edilen raporda, ülkede kayıtlara geçen "nefret saikiyle işlenen şiddet suçu" sayısının 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 70 arttığı bilgisi verildi.

Bu vakaların üçte ikisinin sağ veya sağ siyasi motivasyonla bağlantılı olduğu, en yaygın suç nedeninin ise yabancı düşmanlığı olduğu belirtildi.

Raporda, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele edilmesi, yerel yönetimlerin ve sahada entegrasyon çalışmaları yürüten kuruluşların desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Almanya'da 21,8 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 26,3'ünün göç geçmişine sahip olduğu, göçmenlerin yüzde 81'inin ise kendisini Almanya'ya ait hissettiği belirtildi.

Raporda, göçmenlerin Almanya ekonomisine ve sosyal güvenlik sistemine katkıda bulundukları, vergi ödedikleri, emeklilik sisteminin finansmanına destek sağladıkları ve nitelikli iş gücü açığının giderilmesinde önemli rol oynadıkları vurgulandı. Buna karşın gelir eşitsizliğinin sürdüğü, 2024 yılında tam zamanlı çalışan göçmenlerin Almanlara oranla daha az ücret aldıkları kaydedildi. Bu farkın nedenleri arasında göçmenlerin daha sık düşük nitelik gerektiren işlerde çalışması gösterildi.

Eğitim alanında ise göçmen ailelerin çocuklarının sosyal, ekonomik ve ailevi koşullardan kaynaklanan dezavantajlarla karşılaştığına işaret edildi. Göçmenler ve göçmen ailelerin 18 yaş altındaki çocuklarının yarısından fazlasının sosyal, ekonomik veya eğitimle bağlantılı risk koşullarından etkilendiği kaydedildi.