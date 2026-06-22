Payas'ta Denize Düşen Adam Boğuldu

Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştüğü öne sürülen kişi boğuldu.
Kozludere Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında 60 yaşındaki Cengiz Gül, iddiaya göre denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gül'ün cenazesi, incelemenin ardından Payas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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