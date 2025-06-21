Pazar\'da Arpa Hasadı Başladı

Tokat'ın Pazar ilçesinde arpa hasadına başlandı.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, biçerdöver kontrolleri ile hasatta dane kayıplarını inceledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, bu yılın hububatta bereketli bir yıl olduğunu, yerli çeşitlerle ekilen deneme alanlarından ortalama üzerinde verim beklediklerini söyledi.

Üreticilerle denetleme yaparak dane kayıplarının önüne geçeceklerini belirten Kapar, tüm operatörlerin gerekli eğitimleri aldığını, üreticiyi hiçbir alanda yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

Kontrollerde biçerdöver operatörleri ve çiftçiler, hasat sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Özellikle yangın riski taşıyan kıvılcımlara karşı önlem alınması, makinelerin bakım durumu ve doğru ayarlamalarla dane kaybının önüne geçilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.