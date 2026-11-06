Pazaryeri Belediye Meclisi, Başkan Tekin idaresinde 4 maddeyi oy birliğiyle onayladı - Son Dakika
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Pazaryeri Belediye Meclisi, Başkan Tekin idaresinde 4 maddeyi oy birliğiyle onayladı

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Pazaryeri Belediye Meclisi, Başkan Tekin idaresinde 4 maddeyi oy birliğiyle onayladı
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Pazaryeri Belediye Meclisi, Başkan Zekiye Tekin başkanlığındaki kasım toplantısında 4 maddeyi oy birliğiyle kabul etti. Toplantıda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce planlanan ekskavatör ve çöp kamyonu araç yardımları ile yangın uygunluk raporu ücret tarifesi ele alındı.

Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında kasım ayı toplantısını yaptı.

Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, gündemdeki 4 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye yapılması planlanan lastik tekerlekli ekskavatör ve çöp kamyonu araç yardımları ile yangın uygunluk raporu ücret tarifesi konuları ele alındı.

Belediye Başkanı Tekin, toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Zekiye TekinPolitikaGüncelSon Dakika

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