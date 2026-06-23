Pazaryeri Eğitim Şenliği ve Kermesi Başladı - Son Dakika
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Pazaryeri Eğitim Şenliği ve Kermesi Başladı

Pazaryeri Eğitim Şenliği ve Kermesi Başladı
23.06.2026 15:02
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Pazaryeri'nde düzenlenen etkinlikte gıda, giyim ve el emeği ürünleri satılıyor, gelir okullara gidecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "2025-2026 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" başladı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde iki gün sürecek etkinliğin açılışında Bozüyük Mehteran Takımı konser verdi, öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı.

Etkinlik kapsamında açılan kermeste gıda, giyim, el emeği, seramik, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi ürünler satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AA muhabirine, okulların çalışmalarını bir arada sergilemeyi ve öğretmen öğrenci iletişimini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kermesten elde edilen gelirin ilçedeki okullarımızın ihtiyaçları için kullanılacağını belirten Ekinci, "Bu etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci, veliler ve idarecilere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, okul müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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