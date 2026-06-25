Pazaryeri Eğitim Şenlikleri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pazaryeri Eğitim Şenlikleri Sona Erdi

Pazaryeri Eğitim Şenlikleri Sona Erdi
25.06.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri'nde düzenlenen eğitim şenlikleri ve kermeste 300 bin lira gelir elde edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve 2 gün süren eğitim şenlikleri ve kermes sona erdi

Şenliklerde öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösteri ve oyunları sergilerken, kurulan kermeste gıdadan giyime, el işi ürünlerden toprak ürünlerine kadar birçok alanda satış yapıldı.

Etkinliklerden elde edilen gelirin yaklaşık 300 bin liraya ulaştığı bildirildi.

Şenlik kapsamında akşam saatlerinde Pazaryeri Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen konserlerde yerel sanatçılar sahne aldı. Konserlere çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul aile birlikleri, veliler ve duyarlı esnafların katkılarıyla gerçekleştirilen kermeste her okulun kendi satışından elde ettiği geliri yine kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağını belirtti.

Etkinlikte emeği geçen öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilere teşekkür eden Ekinci, organizasyonun eğitim camiası açısından önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri Eğitim Şenlikleri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de “Malatya“ gerilimi Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı CHP'de "Malatya" gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı
Türkiye’den Can Dalton için yeni adım Bakan Gürlek Rusya’dan iadesini istedi Türkiye'den Can Dalton için yeni adım! Bakan Gürlek Rusya'dan iadesini istedi
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

12:50
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye’ye büyü yaptım
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:06
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
12:00
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 13:18:50. #7.13#
SON DAKİKA: Pazaryeri Eğitim Şenlikleri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.