Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı. Açılışta konuşan Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, merkezin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak, bir yıl boyunca özveriyle çalışan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti. Sergide kick boks gösterisi ve müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi. Açılışa Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve diğer ilçe yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

04.06.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak, bir yıl boyunca özveriyle çalışan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun her kesiminden bireylere eğitimde fırsat eşitliği sunduğunu ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırdığını belirten Beler, "Bu merkezler toplumumuzun eğitim ihtiyaçlarını karşılamada, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamada son derece önemli role sahiptir. Sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı güçlendiren merkezlerdir." dedi.

Kick boks gösterisi, gitar, bağlama ve piyanoyla müzik dinletisi sunulan etkinlikte katılımcılar, kursiyerlerin eserlerini inceleyerek bilgi aldı.

Sergi açılışına, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve eşi, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Şefik Aygöl, Kick Boks, Pazaryeri, Bilecik, Sanat, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:59 Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement