Pazaryeri\'nde Anaokuluna Trafik Eğitimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, öğrencilerde trafik kurallarına uyma bilincinin artırılması ve güvenli ulaşım kültürünün oluşturulması amacıyla çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde, jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından öğrencilere yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Ayrıca trafik ekiplerinin görev sırasında kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.