Pazaryeri\'nde İlköğretim Haftası törenle başladı, miniklere hediye verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pazaryeri İlkokulu'nda devam eden etkinlikte, sınıf öğretmeni Ayşe Ayaz, yaptığı konuşmada, "Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde biz öğretmenler ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Anne babalar, öğretmenler ve toplum olarak amacımız büyük önderin dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, dinamik özgüvenli bir nesil yetiştirmektir. 2026-2027 Eğitim ve Öğretim yılı hepimiz için kutlu olsun." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu. İlkokula yeni başlayan öğrencilere kaymakam ve belediye başkanı tarafından hediye verildi.

Törene Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş,, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.