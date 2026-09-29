PDR Derneği Genel Başkanı Deniz, danışman başına 250 öğrenci önerisini aktardı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, "Bir okulda psikolojik danışman bulunması önemli ama yetmiyor. Bir danışmanın sorumlu olduğu öğrenci sayısı, o öğrencilerin ihtiyaçlarına gerçekten yanıt verebileceği düzeyde olmalı." ifadesini kullandı.

Deniz, "30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, psikolojik danışmanlığın bireyin kendini tanımasına, potansiyelini geliştirmesine, güçlüklerle baş etmesine ve geleceği hakkında sağlıklı kararlar vermesine eşlik eden bir meslek olduğunu belirtti.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin ilk genel kurulunun 30 Eylül 1989'da toplandığını, derneğin bu tarihi 2020'de "Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü" olarak ilan ettiğini anımsatan Deniz, 37 yıllık birikimin alanın bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Deniz, çocuklar ve gençlerin dijital teknolojilerin etkisiyle önceki kuşaklardan farklı imkanlara sahip olurken, yeni güçlüklerle de karşı karşıya kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akran zorbalığı ve siber zorbalık, problemli teknoloji kullanımı, sınav kaygısı, arkadaşlık ilişkilerindeki sorunlar, aile içi sorunların çocuğa yansıması, gelecek kaygısı ve meslek seçimindeki belirsizlik bugün okullarda sık karşılaştığımız konular. Bunların yanında her çocuğun kendini tanıma, güçlü yanlarını keşfetme, sağlıklı ilişkiler kurma, karar vermeyi öğrenme ve kendi hayatının sorumluluğunu alma gibi gelişimsel ihtiyaçları da var. Bu kadar değişimin ortasında çok temel bir insan ihtiyacı duruyor, anlaşılmak."

Psikolojik danışma ve rehberlik hakkında "bu hizmete ancak ciddi bir sorun çıktığında ihtiyaç duyulduğu" yönünde yaygın bir yanlış kanı bulunduğuna dikkati çeken Deniz, günümüzde psikolojik danışmanların, sorun çıktıktan sonra yapılan müdahaleler kadar gelişimi destekleyen ve sorunları önlemeye dönük çalışmaları da merkezine aldığını ifade etti.

"İstihdam meselesi olarak görmemek gerekiyor"

Deniz, okullardaki psikolojik danışmanların bireysel sorunlarla ilgilenmenin ötesinde sosyal ve duygusal gelişimi desteklediğini, öğretmen ve ailelerle işbirliği yaptığını, önleyici programlar yürüttüğünü ve riskleri erken fark ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir okulda psikolojik danışman bulunması elbette önemli ama yetmiyor. Bir danışmanın sorumlu olduğu öğrenci sayısı, o öğrencilerin ihtiyaçlarına gerçekten yanıt verebileceği düzeyde olmalı. Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği, danışman başına en fazla 250 öğrenci öneriyor. Yüzlerce öğrencinin okuduğu bir okulda her öğrenciyi tanımak, riskleri erken görmek, bireysel ve grup çalışmaları yapmak, öğretmen ve ailelerle işbirliği kurmak ve bunlarla birlikte önleyici programları sürdürmek ciddi bir kapasite ister. Uzun süredir gündemde olan psikolojik danışman/rehber öğretmen norm kadro düzenlemesini bu nedenle bir istihdam meselesi olarak görmemek gerekiyor."

Buradaki asıl meselenin, çocukların ihtiyaç duydukları desteğe zamanında, yeterli ölçüde ve nitelikli biçimde ulaşabilmesi olduğuna işaret eden Deniz, bu alanlarda atılacak her olumlu adımın karşılığını psikolojik danışmanlarla birlikte çocuklar, gençler, aileler, okullar ve bütün toplumun göreceğini vurguladı.