Pedersen, Suriye Temsilciliğinden İstifa Etti
Pedersen, Suriye Temsilciliğinden İstifa Etti

Pedersen, Suriye Temsilciliğinden İstifa Etti
18.09.2025 20:53
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, kişisel sebeplerle görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'de Suriye depremi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, kritik bir karar verdi.

İSTİFA ETTİ

BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada Pederson, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa etme kararı hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bilgilendirdiğini belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA SURİYE'YE DESTEK VERME ÇAĞRISI

Yakın zamanda istifa edeceğini söyleyen ancak belli bir tarih açıklamayan Pedersen, "kişisel sebeplerden ötürü" bir süredir görevinden ayrılma niyeti olduğunu ancak Suriye'deki büyük gelişmeler nedeniyle bunu yapmadığını ifade etti.

Pedersen, Suriye'de mevcut hükümet ve halkın "zorluklar ve hiçbir yerde görülmemiş karmaşık gerçeklikler karşısında bir geçiş için çabaladığını" söyleyerek, uluslararası topluma Suriye'ye destek verme çağrısı yaptı.

Pedersen, 2018'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilciliği görevine atanmış, 2019'da görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Pedersen, Suriye Temsilciliğinden İstifa Etti

SON DAKİKA: Pedersen, Suriye Temsilciliğinden İstifa Etti - Son Dakika
