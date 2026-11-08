Pekin'de 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zeka için Küresel Medya Girişimi başlatıldı - Son Dakika
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Pekin'de 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zeka için Küresel Medya Girişimi başlatıldı

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Pekin'de 5-9 Kasım'da düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zeka çağında medyanın dönüşümü tartışıldı ve Pekin Mutabakatı kabul edildi. 112 ülke ve bölgeden haber kuruluşları ile BM ve hükümet temsilcilerinin katıldığı zirvede Küresel Medya Girişimi başlatıldı.

Çin'de yapay zeka teknolojisinin küresel habercilik ve medya sektöründe yarattığı dönüşümlerin tartışıldığı 7. Dünya Medya Zirvesi, başkent Pekin'de düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansının organizasyonunda, 5-9 Kasım'da düzenlenen zirveye, aralarında Anadolu Ajansının (AA) olduğu, 112 ülke ve bölgeden haber kuruluşları ile Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası örgütler ve hükümetlerin temsilcileri katıldı.

"Akıllı Çağda Medya: Mutabakattan Eyleme" temasıyla düzenlenen zirvede, yapay zeka çağında medyanın rolü ve sektörün bunun ortaya çıkardığı sınamalara nasıl yanıt vermesi gerektiği ele alındı.

Zirveye katılan AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, "Herkes İçin Yapay Zeka ve Küresel Medyanın Dönüşümü" başlıklı oturumda konuşmacılar arasında yer aldı.

Zirvede medya ve haber kuruluşlarının güvenilirlikten ödün vermeden yapay zeka teknolojilerinden nasıl faydalanabileceği ve rekabetin ötesinde bu alanda daha geniş bir işbirliği zemininin nasıl oluşturulabileceği tartışıldı.

Toplantının sonunda, yapay zeka çağında küresel medya endüstrisinin dönüşümünün ve gelişiminin ilerletilmesi için ortak çabalara çağrı yapılan Pekin Mutabakatı kabul edildi.

Öte yandan, yapay zeka uygulama standartlarının müştereken geliştirilmesine yönelik bir Küresel Medya Girişimi başlatıldı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiHükümetGüncelPekinDünyaSon Dakika

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