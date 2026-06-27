Pekin'de Küçük Uçak Gökdelenle Çarpıştı - Son Dakika
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Pekin'de Küçük Uçak Gökdelenle Çarpıştı

27.06.2026 16:48
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Citic Tower'a çarpan küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Çin'de dün başkent Pekin'in en yüksek gökdeleni Citic Tower'a çarpan küçük uçağın pilotunun öldüğü açıklandı.

Binanın bulunduğu Çaoyang merkez ilçesi yönetiminden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan kazada pilotun uçakta tek başına olduğu aktarıldı.

Açıklamada kazada pilotun hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Pilotun ve yaralıların kimliğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, "Sunward SA 60L Aurora" tipi, "B-12PP" kayıt numaralı küçük uçak, Pekin'in çevre ilçelerinden Pinggu'daki pilot eğitimi için kullanılan Şıfosi Havalimanı'ndan kalktıktan sonra tekrar oraya dönmek yerine uçuşa yasak olan şehir merkezine yöneldi.

Çok sayıda gökdelenin bulunduğu, "Guomao" olarak adlandırılan Merkezi İş Bölgesi'ne (CBD) yaklaşan uçağın uçuş sinyalleri, çarptığı Citic Tower'a 6,5 kilometre kala kesildi.

Uçağın, Pekin merkezli "Shuangyue General Aviation" adlı uçuş okulu işleten bir şirkete ait olduğu iddia ediliyor. Şirket bunu henüz doğrulamış değil.

Olay

Çin'in başkenti Pekin'de dün küçük bir uçak, kentin en yüksek gökdeleni "Citic Tower"a çarparak düşmüştü.

Çarpmanın etkisiyle şehir merkezindeki gökdelenin çevresine enkaz parçaları saçılmış, kazanın ardından binadakiler tahliye edilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın 528 metre yüksekliğindeki binanın üst katlarına çarptığı, enkaz parçalarının ise çevredeki kaldırımlara ve yeşil alanlara düştüğü görülmüştü.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Pekin, Dünya, Son Dakika

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