Pembe Hayat \'Ailem Güvende\' tutukluları için serbestlik istedi

(ANKARA) - Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve Pembe Hayat KuirFest, "Ailem Güvende" adı altında başlayan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşananlar hukuki bir prosedür değil; temel hak ve özgürlükleri, örgütlenme hakkını ve yaşam alanlarımızı hedef alan siyasi bir sindirme operasyonudur" denildi. Açıklamada, tutuklananların ve eylemlerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi.

Pembe Hayat ve Pembe Hayat KuirFest tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül sabahı başlayan operasyonların Türkiye'nin farklı illerinde sürdüğü belirtilerek, LGBTİ+'lar, hak savunucuları, feministler ve kuirlerin sistematik biçimde hedef gösterildiği, gözaltına alındığı ve tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, "'Aileyi korumak' kılıfı altında yürütülen bu süreç, özünde varoluşumuzu kriminalize etmeyi, örgütlü mücadelemizi ve toplumsal dayanışmamızı felç etmeyi amaçlayan açık ve doğrudan politik bir müdahaledir" denildi.

Ankara merkezli soruşturmaya da değinilen açıklamada, Kaos GL'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile trans aktivistler Janset Kalan ve Umut Derin, LGBTİ+ annesi Nedime Erdoğan ve Gzeteci Tuğba Tekerek'in tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin "yalan beyanlar ve karalama kampanyalarıyla tutuklandığı" iddia edildi. Operasyonlara tepki göstermek ve haber takibi yapmak amacıyla farklı illerde sokaklara ve adliye önlerine çıkan kişilerin de polis müdahalesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Pembe Hayat, yaşananların hukuki bir prosedür değil, siyasi bir sindirme operasyonu olduğunu savundu. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yaşananlar hukuki bir prosedür değil; temel hak ve özgürlükleri, örgütlenme hakkını ve yaşam alanlarımızı hedef alan siyasi bir sindirme operasyonudur. Hak ihlallerine karşı protesto hakkını kullanan arkadaşlarımızın gözaltına alınması, baskı rejiminin boyutunu açıkça göstermektedir."

Özellikle tutuklanan trans kadınların cezaevi koşullarına ilişkin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Transların ve tutuklanan tüm arkadaşlarımızın bedensel ve ruhsal bütünlüğünü, can güvenliğini sağlama yükümlülüğü tamamen Adalet Bakanlığı ve cezaevi idarelerinin sorumluluğundadır" denildi.

"ARKADAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

"Kaos GL'nin, Protestolarda Gözaltına Alınanların ve Tüm Yoldaşlarımızın Yanındayız" denilen açıklamada, Kaos GL, trans aktivistler, aileler, gazeteciler ve hak ihlallerine karşı eylemlerde gözaltına alınanların mücadelesinin desteklendiği belirtildi.

Açıklama, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve eylemlerde gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, bu kriminalizasyon politikalarına ve sokaktaki baskılara son verilmesini talep ediyoruz" iadelerini yer verildi.